Raccolta differenziata: 3 comuni palermitani in 2 mesi superano il 70%

I dati sono forniti dalla ditta Dusty che si occupa di igiene ambientale

PALERMO – A distanza di due mesi dall’avvio dell’appalto di igiene ambientale gestito da Dusty nelle tre città Borgetto, Partinico e Santa Flavia i tre comuni festeggiano un eccezionale risultato: ogni città supera il 70% di raccolta differenziata.

A febbraio, nel suo primo mese di servizio, Dusty – dice una nota della società – ha registrato a Borgetto al 66,77% e a fine marzo ha migliorato ancora arrivando al 70,35%. A Partinico il dato di fine febbraio è stato del 71,72%, e quello registrato lo scorso mese di marzo è ancora migliorato, registrando il 73,36%. A Santa Flavia si è passati dal 67,09% registrati a fine febbraio, al 72,81% di fine marzo.

Questo sorprendente balzo in avanti, compiuto in pochissimi mesi, dimostra che la riorganizzazione del servizio con un metodo di raccolta “monomateriale” per ridurre drasticamente i conferimenti in discarica del rifiuto secco residuale (l’indifferenziato), è lo strumento giusto per aiutare i cittadini nel fare correttamente la raccolta differenziata, aggiunge Dusty.