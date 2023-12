Raccolta differenziata, a Biancavilla il titolo di comune “Rifiuti free”

Il rapporto di Legambiente

CATANIA – La raccolta differenziata a Biancavilla fa un passo in avanti: la città etnea è la prima nella provincia di Catania al di sopra dei 15 mila abitanti a ottenere il titolo di comune “Rifiuti free”, che attesta la bassa produzione di rifiuti indifferenziati. A certificarlo il dossier “Comuni ricicloni” di Legambiente, che analizza i dati della raccolta di rifiuti relativi al 2022.

Raccolta differenziata a Biancavilla: i dati

Secondo il rapporto di Legambiente, il comune di Biancavilla ha prodotto 66 chili di rifiuti indifferenziati pro capite, con una percentuale di raccolta differenziata che è giunta al 77 per cento del totale dei rifiuti raccolti. Biancavilla è quarta nella classifica dei comuni siciliani al di sopra dei 15 mila abitanti che producono meno rifiuti indifferenziati, superata solo da Misilmeri, Mazara del Vallo e Monreale.

“Risparmio e ambiente”

A commentare il risultato è Antonio Bonanno, sindaco di Biancavilla: “Biancavilla è unico comune superiore a 15 mila abitanti in provincia di Catania ad avere raggiunto 66 chili di indifferenziato annui. In questo momento particolare per la nostra regione, in cui si ha una grande difficoltà nel conferimento di indifferenziato per le discariche sature e che sta obbligando i comuni a trasferire i rifiuti fuori regione, per noi è un traguardo importante perché ci ha consentito di non aumentare la Tari per il 2023. Un grande risparmio e un contributo ambientale, perché l’indifferenziato finisce in discarico o all’estero”.

“Questo traguardo – prosegue Bonanno – per noi è motivo di orgoglio, è la testimonianza di una comunità che si è adattata alle regole con disciplina. Siamo stati i primo comune ad avere cambiato il sistema di raccolta, con l’indifferenziata ogni 15 giorni mentre prima era ogni settimana. Oggi avendo di molto alzato la diffrerenziata e con il sacrificio dei cittadini siamo riusciti a ottenere il riconoscimento di comune rifiuti free”.