Differenziata, il Comune ci prova: “Coinvolgere i cittadini”

Le prossime tappe dell'Eco Tour: il dialogo con l'amministrazione

CATANIA – Parlare in prima persona con il sindaco e l’amministrazione dell’importanza della raccolta differenziata a Catania: è l’Eco Tour, campagna di comunicazione organizzata per sensibilizzare la comunità su uno smaltimento corretto dei rifiuti. Le prossime tappe il 12 e il 13 luglio a San Cristoforo e Civita.

Raccolta differenziata Catania, l’iniziativa

Eco Tour Catania è realizzato dal consorzio Gema in sinergia con l’assessorato delle politiche per l’Ambiente, guidato da Salvo Tomarchio, e su input del sindaco Enrico Trantino per favorire il coinvolgimento e la collaborazione di tutti i cittadini.

I due appuntamenti di questa settimana, domani e dopodomani, prevedono l’allestimento di un gazebo a tema: mercoledì nel rione Cappuccini, accanto alla chiesa del Sacro Cuore, e giovedì nel sito di Largo XVII Agosto, alla Civita, dove dalle ore 16 alle 18 sarà possibile ritirare, mediante la semplice esibizione della tessera sanitaria, i mastelli adibiti alla differenziazione dei rifiuti solidi urbani.

Gli incontri con il sindaco

In occasione di recenti tappe del tour, nella postazione allestita sul crocevia di via Plaia angolo via Stella Polare o in piazza Federico di Svevia, i cittadini hanno avuto modo di incontrare anche il sindaco Trantino e di rapportarsi con i responsabili del consorzio Gema e rappresentanti del I Municipio, che hanno fornito dettagliate informazioni sugli importanti benefici che la raccolta differenziata a Catania arreca all’intera collettività.

Le locandine per turisti

Sono state inoltre distribuite locandine sui giorni di raccolta differenziata in lingua inglese, per agevolare i turisti che, soprattutto nel periodo estivo, sempre più numerosi alloggiano nelle case vacanza sorte nella zona a partire dal circondario “Angeli Custodi” .

Raccolta differenziata Catania, i prossimi appuntamenti

L’Eco Tour, che ha già interessato anche i siti di piazza Palestro e via Zuccarelli angolo via Belfiore, proseguirà nel mese di luglio con gli stessi orari e modalità, secondo questo calendario: mercoledì 19 in via D’Amico angolo via Celeste; giovedì 20 in piazza Dante; mercoledì 26 in piazza Machiavelli (detta piazza San Cocimo); giovedì 27 in piazza Don Innocenzo Bonomo (di fronte alla chiesa S.M. delle Salette).