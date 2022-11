A Ragalna, la Sagra con salsiccia, caliceddi, vino e beneficenza

Domenica 13 novembre, organizzata dall'associazione "Aria nuova": il ricavato destinato alla ricerca sul cancro.

RAGALNA. E’ giunta all’edizione numero ventidue e per domenica 13 novembre è già tutto pronto.

“La sagra della salsiccia, caliceddi e vino” vedrà piazza Cisterna a Ragalna palcoscenico ideale per i mercatini dei prodotti tipici (inseriti nel contesto dell’ “Autunno ragalnese”), della degustazione dei panini ma di momenti di intrattenimento.

Una domenica, per l’intera giornata e fino a sera, destinata ad attirare in tanti ed organizzata dall’associazione “Aria nuova”.



Una iniziativa che mira a promuovere quanto di buono esprimano i prodotti della terra di un Comune vivo come Ragalna e che sposa anche un binomio imprenscindibile: ovvero, quello della beneficienza.

Il ricavato della Sagra verrà, infatti, devoluto interamente all’Associazione Italiana Ricerca sul Cancro.