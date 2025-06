Le indagini della polizia

RAGUSA – Al culmine di una lite ha colpito alla gola con un coltello, ferendola lievemente, una 16enne nella sua abitazione di Marina di Ragusa. Questa l’accusa contesta dalla polizia a un ventenne che è stato arrestato per tentativo di omicidio.

Vittima in ospedale

Agenti delle volanti della questura, che indagano sul movente, erano intervenuti dopo la segnalazione di vicini di casa. La vittima è stata accompagnata in ospedale per le cure del caso, mentre Il giovane aggressore è stato arrestato in flagranza di reato e condotto in carcere.

SEGUI TUTTE LE NOTIZIE DI RAGUSA E PROVINCIA