Lentini in lacrime per la giovane Margaret: “Addio dolce stella”

La 22enne è morta in occasione di una rinoplastica

Gli amici la descrivono come una ragazza dal sorriso speciale, che amava la propria famiglia e che presto avrebbe voluto coronare il suo sogno d’amore con il fidanzato. “Una forza della natura – dicono – una giovane donna con tanti progetti che adesso ci manca infinitamente”.

In tanti conoscevano Margaret Spada a Lentini, piccolo centro in provincia di Siracusa, dove la notizia della morte della 22enne, avvenuta in occasione di un intervento di rinoplastica a Roma, ha colpito l’intera comunità.

Il padre è un ex consigliere comunale

Il padre è un ex consigliere comunale e dirigente di una società sportiva. Per i genitori Giuseppe e Loredana, che si sono recati a Roma per seguire da vicino le indagini, decine i messaggi di cordoglio condivisi sui social.

“Il presidente Alessandro Vinci, unitamente all’intero consiglio comunale – scrivono dal Comune di Lentini – partecipano al dolore della famiglia per la prematura perdita della figlia Agata Margaret”.

Il messaggio della società calcistica

C’è anche il messaggio del club sportivo: “La Leonzio1909Futsal partecipa al dolore della famiglia di Giuseppe Spada, già presidente onorario e dirigente della Sicula Leonzio, per la prematura perdita della figlia”.

Un dolore che si fa più forte nelle parole delle amiche della ragazza, che fino a pochi giorni avevano trascorso con Margaret momenti spensierati: “Mia dolce stella – scrive Francesca – sappi che nel mio cuore ci sarà sempre spazio per te. I ricordi che ti riguardano sono indelebili, nulla li cancellerà”.

“Risposa in pace mia dolcissima Margaret – aggiunge Tania -. Ovunque sarai porterai il tuo bellissimo sorriso”. Bella, allegra, innamorata. Chi conosceva la giovane ricorda con grande affetto quanto fosse legata al suo ragazzo, con cui si era recata a Roma, per sottoporsi all’intervento, eseguito in uno studio privato nella zona dell’Eur.

L’aveva accompagnata il fidanzato

“Il loro era un rapporto bellissimo – dicono gli amici -. Stavano insieme da tanto tempo e avevano tanti sogni ancora da realizzare”. Progetti spezzati dalla tragedia, che sarebbe avvenuta dopo la somministrazione dell’anestesia locale. La ragazza si sarebbe sentita subito male, fino a perdere i sensi. La 22enne è stata poi trasportata all’ospedale Sant’Eugenio, dove è morta quattro giorni dopo.

“Vogliamo la verità”

“Ci auguriamo venga a galla la verità – scrive Stefano – quello che è accaduto è surreale, straziante. Qui a Lentini sono giorni molto tristi. Margaret era un raggio di sole, una ragazza dal sorriso contagioso, piena di gioia. Siamo vicini alla famiglia in questo momento drammatico per tutti”.

La ragazza, oltre ai genitori e al fidanzato, lascia anche la sorella Manuela. Con lei alcuni degli scatti più felici, dalla festa di compleanno, alle serate trascorse con gli amici. “Due sorelle unite, legate da un amore profondo”, dicono ancora gli amici.

Due indagati

Per la morte della giovane ci sono due indagati, il chirurgo della struttura privata che era molto pubblicizzata sui social, e un suo collega. Intanto la procura ha disposto l’autopsia sul corpo della ragazza, per accertare le cause del decesso: l’esame sarà eseguito venerdì. I genitori, chiusi in un doloroso silenzio, chiedono giustizia.