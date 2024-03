Ragazze litigano per strada: una rimedia la frattura del setto nasale

Sarebbe nato tutto durante una gita scolastica

LENTINI (SIRACUSA) – Una lite tra due ragazze quindicenni in strada è terminata con la rottura del setto nasale di una delle due. È successo a Lentini, nel Siracusano. Protagoniste due ragazze che frequentano lo stesso Istituto superiore.

Secondo una prima ricostruzione, anche se nessuno dei familiari ha presentato fino ad ora una denuncia, la lite sarebbe scoppiata in gita scolastica per futili motivi. Al rientro a casa una quindicenne avrebbe chiamato la coetanea per un chiarimento dandole appuntamento in una via del centro di Lentini. A questo punto sarebbero iniziati gli insulti, le ragazze si sarebbero spintonate e quella che aveva chiesto i chiarimenti avrebbe iniziato a prendere a calci e pugni la compagna rompendole anche il setto nasale fino a quando un passante non è intervenuto.