Ragusa, 29enne accoltella un giovane: arrestato

Gli agenti hanno trovato la vittima con diverse ferite

RAGUSA – Con l’accusa di avere accoltellato un ragazzo di 19 anni, ricoverato in ospedale in prognosi riservata, la polizia ha arrestato a Ragusa un egiziano di 29 anni per tentativo di omicidio e porto illegale di armi atti ad offendere.

Intervenuti in corso Italia, dove era stata segnalata una aggressione, gli agenti hanno trovato la vittima, di origini egiziane, con diverse ferite, appurando che poco prima si era incontrata con un connazionale e che era stata ferita con un coltello a serramanico.

L’aggressore è stato rintracciato nella sua abitazione, nel centro storico, dove sono stati rinvenuti il coltello e gli indumenti sporchi di sangue.