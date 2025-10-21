Ragusa, al via il restauro di chiese e opere d’arte sacra con i fondi regionali

Abbate: "Un patrimonio da preservare"

RAGUSA – Oltre 460mila euro di finanziamenti dall’assessorato regionale ai beni culturali per la Sovrintendenza di Ragusa. Serviranno al restauro di opere d’arte sacra, tele, stendardi e strutture in tutta la provincia iblea.

Ne dà notizia il deputato regionale della Dc Ignazio Abbate: “Il patrimonio ecclesiastico è il cuore pulsante della nostra identità, un tesoro di fede, storia e cultura che dobbiamo preservare – dice Abbate -. Questo è un impegno concreto che assicura la conservazione di questi beni inestimabili per le future generazioni e rafforza l’attrattività del nostro territorio per il turismo culturale”. Da Abbate anche “un grazie speciale all’assessore Scarpinato e al dirigente Generale Mario La Rocca, per la loro sensibilità verso il territorio ibleo, al sovrintendente ai Beni culturali di Ragusa, Antonino De Marco, e a tutto il suo staff – dice – per essere riusciti a programmare tanti interventi omogeneamente distribuiti su tutto il territorio provinciale”.

Nel dettaglio gli interventi, distribuiti su tutto il territorio provinciale, si concentrano sul restauro di manufatti artistici e strutture architettoniche di grande pregio: a Ragusa il restauro dello stendardo della parrocchia di San Giovanni Battista, realizzato con ricami pregiati di filati d’oro, per 24.000 euro; a Ragusa Ibla, presso il duomo di San Giorgio, si procederà al restauro conservativo della volta e degli infissi esterni della sagrestia, per un importo di 43.000 euro; sempre a Ragusa Ibla, invece, sono previste spese per il restauro di un patrimonio bibliografico e archivistico raro e di pregio per 10.000 euro.

Questi gli altri interventi in provincia di Ragusa: a Comiso restauro nella chiesa S.Maria delle Stelle, focalizzato sulla cornice e il dipinto su tela raffigurante ‘“’SS. Pietro e Paolo’, per 25.000 euro; sempre a Comiso, nella basilica Maria SS. Annunziata, si finanziano lavori di restauro conservativo della statua di Santo Espedio e della tela di Santa Elena per 20.000,00; e infine, presso la chiesa di San Francesco all’Immacolata, è previsto il restauro del dipinto su tela raffigurante ‘Sant’Antonio’ per 21.000 euro; a Modica, invece, nella chiesa Santa Maria di Betlemme, si finanzia il restauro del dipinto su tela raffigurante ‘Santi Cosma e Damiano’ per 20.000 euro; sempre a Modica, la chiesa di San Giovanni sarà interessata dal restauro e dal ripristino dei portoni esterni per 32.000 euro; nella Chiesa di San Pietro, invece, è previsto il restauro del ‘Cristo alla Colonna’ per 27.000 euro.

A Giarratana restauro conservativo per la scultura lignea policroma raffigurante ‘Cristo Crocifisso’ della Chiesa Madre per 24.000 euro; nella Chiesa Maria SS. Annunziata, inoltre, si finanziano il restauro del gruppo scultoreo raffigurante ‘La Pietà’ e della statua raffigurante ‘Santa Lucia’ per 28.000 euro.

A Ispica previsto il rifacimento dell’intonaco esterno della chiesetta di San Biagio per 11.900 euro; nella basilica della Santissima Annunziata, invece, è finanziato il restauro degli stucchi policromi e dorati dell’altare della Cappella delle anime del Purgatorio per 16.000 euro. A Monterosso, invece, la Chiesa San Giovanni vedrà il restauro del fercolo processionale di San Giovanni Battista per 26.000 euro. Nella Chiesa Madre è finanziato il restauro del dipinto su tela raffigurante ‘San Lorenzo’ per 19.000 euro.

A Scicli, nel Convento del Rosario, è previsto il restauro di nove dipinti su tela per un totale di 33.000 euro. A Vittoria la chiesa S.M. delle Grazie beneficerà del progetto e dell’intervento di restauro del dipinto su tela raffigurante ‘Madonna delle Grazie’ per 46.000 euro.

SEGUI TUTTE LE NOTIZIE DI RAGUSA E PROVINCIA