Ragusa, resistenza e lesioni nei confronti dei carabinieri: arrestato

Ai domiciliari un 44enne di Vittoria

RAGUSA – I carabinieri di Ragusa hanno arrestato A.A., 44enne vittoriese, per resistenza e lesioni a pubblico ufficiale. In preda a uno stato di alterazione, causato dall’assunzione di alcolici e stupefacenti, stava danneggiando la propria abitazione a Ragusa, dove era agli arresti domiciliari per una precedente condanna.

Sono dovuti intervenire i militari per gestire lo stato di escandescenza dell’uomo, che successivamente aveva accettato il trasporto al Pronto Soccorso di Ragusa a bordo di un’autoambulanza del 118. Nel corso delle operazioni di accettazione al triage del Pronto Soccorso del Giovanni Paolo II di Ragusa, strappando tutti gli strumenti per le verifiche sui parametri vitali, ha tentato la fuga correndo verso una delle ambulanze presenti e provando ad accedere al vano sanitario prontamente chiuso da un soccorritore del 118. I carabinieri dopo una colluttazione, sono riusciti a immobilizzarlo e ad ammanettarlo.

Il 44enne vittoriese è stato tratto in arresto per resistenza a pubblico ufficiale e per le lesioni. Posto a disposizione dell’Autorità Giudiziaria iblea, con rito direttissimo ne è stato convalidato l’arresto e disposta la nuova misura degli arresti domiciliari.