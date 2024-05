Ragusa, scoperta rete di spaccio: 9 persone in manette

Il giro d'affari avrebbe fruttato oltre 30mila euro

RAGUSA – I carabinieri di Ragusa hanno eseguito una nuova operazione applicando un provvedimento restrittivo emesso dal GIP del Tribunale Ibleo nei confronti di nove persone ritenute responsabili di detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti.

Per tre degli indagati è stata disposta l’applicazione della custodia cautelare in carcere, per quattro gli arresti domiciliari per gli ultimi due l’obbligo di dimora. L’indagine ha consentito di disarticolare una fiorente rete di spaccio per un giro d’affari di oltre 30mila euro.

Durante le indagini i militari hanno potuto documentare numerose cessioni di sostanza stupefacente, di tipo marijuana, hashish e cocaina, avvenute tutte nel centro storico del capoluogo ibleo.

Nell’ambito della stessa inchiesta sono state appurate un totale di oltre 330 cessioni di droga e di identificare più di 68 acquirenti.