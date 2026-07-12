 Ragusa, si è spento il frate Giuseppe Pecorella
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Giuseppe Pecorella
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La salma sarà tumulata nel cimitero di Pachino
LA DIPARTITA
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RAGUSA – Si è spento il frate Giuseppe Pecorella, parroco a Ragusa presso la Sacra Famiglia. A darne notizia sono i Frati Minori Cappuccini di Sicilia tramite i propri canali social.

Le esequie saranno celebrate martedì 14 luglio 2026 alle ore 11:00, presso la Parrocchia Sacra Famiglia Ragusa, presiedute da Mons. Giuseppe La Placa, Vescovo di Ragusa e successivamente alle ore 17:00, presso laChiesa Madre Pachino (SR) presiedute da Mons. Salvatore Rumeo, Vescovo di Noto.

La salma sarà tumulata nel cimitero di Pachino (SR).

CREDIT FOTO Frati Minori Cappuccini di Sicilia.

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