Vittima picchiata e accoltellata

SORTINO (SIRACUSA) – Due fratelli di Sortino sono stati arrestati per avere tentato di uccidere un uomo che poco prima aveva avuto una lite con il loro padre per questioni di vicinato. Il fatto è accaduto in un bar della cittadina in provincia di Siracusa: calci, pugni, una sedia e coltellate alla schiena contro la vittima, che ora è ricoverata in ospedale con un trauma cranico e diverse ferite. La prognosi è riservata ma secondo i carabinieri l’uomo, 46enne, non è in pericolo di vita.

L’accusa di tentato omicidio

Nella lite uno dei due aggressori, armato di coltello con lama da 30 centimetri, ha ferito anche il fratello per errore. I due, di 32 e 31 anni, dopo l’intervento dei carabinieri, sono stati arrestati e rinchiusi nel carcere Cavadonna di Siracusa. Dovranno rispondere di tentato omicidio in concorso.