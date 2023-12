Ramacca, chiusa per incidente la SS417: ci sono due feriti

Coinvolti un mezzo pesante e due autovetture

RAMACCA (CATANIA) – La strada statale 417 “Di Caltagirone” è provvisoriamente chiusa al traffico in prossimità del km 51, a Ramacca (CT), per incidente. Per cause in corso di accertamento, un mezzo pesante e due autovetture sono entrati in collisione e, nell’impatto, due persone sono rimaste ferite. Il personale di Anas è sul posto per la gestione della viabilità e per il ripristino della normale circolazione nel più breve tempo possibile.

