Ramacca e l’appuntamento con la 32esima Sagra del carciofo

RAMACCA (CATANIA) – Un appuntamento atteso e che si ripete anche per in questo 2024. È la 32ª edizione della Sagra del Carciofo, evento insignito del prestigioso marchio di qualità. Quest’anno, la Sagra si presenta più ricca che mai, con una vasta gamma di eventi che celebrano il re dell’orto ramacchese: il carciofo, in tutte le sue varietà culinarie.

L’appuntamento è scattato gli scorsi 5, 6 e 7 aprile, nonché per il 12, 13 e 14 aprile, giorni in cui Ramacca diventa cuore pulsante della tradizione culinaria siciliana. Con una vasta gamma di espositori e tante sorprese in serbo, l’evento promette di deliziare i palati più esigenti e di offrire un’esperienza indimenticabile a tutti i partecipanti.

Il sindaco Nunzio Vitale invita tutti gli amanti del buon cibo e della tradizione a non mancare alla Sagra del Carciofo di Ramacca: un’occasione unica per scoprire e gustare le prelibatezze della nostra terra. Un appuntamento da non perdere.

Per tutte le informazioni ed il programma completo dell’evento, vi invitiamo a visitare il sito web ufficiale della Sagra del Carciofo di Ramacca.