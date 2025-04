Ramacca: Pippo Limoli si ricandida a sindaco, il sostegno di Forza Italia

Il comune è stato sciolto di recente per infiltrazioni mafiose

CATANIA – Pippo Limoli, ex sindaco ed ex deputato regionale, ha annunciato la sua ricandidatura alla guida di Ramacca, comune del calatino recentemente sciolto dal Consiglio dei Ministri per infiltrazioni mafiose. Limoli aveva già ricoperto la carica di sindaco fino al 2021.

La candidatura di Limoli è sostenuta da Salvo Tomarchio, deputato regionale di Forza Italia. Tomarchio ha espresso “piena soddisfazione, perché Limoli esprime una leadership di qualità e competenza, radicata nei valori del centro-destra”.

Il sostegno del centro-destra

Secondo il deputato azzurro, “la convergenza di Lega, Fratelli d’Italia ed espressioni civiche del territorio su questa candidatura dimostra un’unità d’intenti per restituire a Ramacca un’amministrazione trasparente e al servizio dei cittadini”.

Tomarchio ha sottolineato l’importanza di “ripartire dalle specificità del territorio: un’economia legata all’agricoltura d’eccellenza e la valorizzazione del patrimonio storico e archeologico”.

Il parlamentare regionale si è detto certo che Limoli, “col supporto di quanti amano Ramacca e del Governo della Regione, saprà elaborare un piano che coniughi sviluppo rurale, sostegno alle imprese e attrazione turistica, dando voce alle esigenze di una comunità che chiede servizi efficienti, lotta alla criminalità e tutela delle tradizioni”.

