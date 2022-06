Randazzo, controllo del territorio e sulla sicurezza: sanzioni

Verifiche dei Carabinieri anche a Maniace, Maletto e Bronte

CATANIA – I Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Randazzo e quelli delle Stazioni di Maniace, Maletto e Bronte, hanno attuato un servizio straordinario di controllo del territorio finalizzato alla sicurezza stradale e alla verifica del rispetto delle norme del codice della strada.

In tale ambito, nel corso dei controlli sono state identificate 97 persone ed effettuate 47 perquisizioni veicolari, che hanno consentito di elevare 11 sanzioni amministrative per diverse infrazioni al codice della Strada per un importo complessivo di oltre 650,00 euro.

In particolare, i militari hanno ritirato una patente di guida, eseguito 3 controlli con l’etilometro per la verifica del tasso alcolemico e segnalato alla Prefettura, quale “assuntore”, un 30enne di Maniace trovato in possesso di stupefacente per uso personale.