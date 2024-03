Rap, ladri in azione: rubata una batteria ad un mezzo a Ballarò

Todaro: "Diventa impossibile per noi andare avanti”

PALERMO – Brutto episodio durante le attività straordinarie da parte degli operatori della Rap a Ballarò, in particolare in via Diego Orlando, è stata rubata la batteria a un autocarro della Rap.

“Andiamo avanti nonostante tutto, ma se oltre ai comportamenti illeciti e alle migliaia di incivili che ogni giorno sfregiano la città dobbiamo fare i conti anche con i furti, diventa impossibile per noi andare avanti”. È l’amaro sfogo del presidente della Rap, Giuseppe Todaro.

Ad accorgersi del furto è stata la stessa squadra che si stava occupando della rimozione di rifiuti abbandonati su strada, sia misti che ingombranti. Il mezzo manomesso trasportava il “bobcat” utilizzato nel quartiere, almeno due volte a settimana, per interventi straordinari di bonifica e ripristino del decoro urbano.

“In questo modo – argomenta il presidente Todaro – il disservizio diventa quasi fisiologico, oltre che inevitabile. Nonostante le attività svolte quotidianamente e in alcuni casi anche più volte al giorno, l’azienda viene messa in difficoltà perché si trova a spostare numerose squadre da altri servizi per interventi di bonifica che comunque vengono in poche ore vanificati da chi si muove nell’illegalità. Questi comportamenti incivili e illeciti mortificano inoltre il quartiere e tutte i cittadini onesti che quotidianamente fanno il loro dovere perché amano la propria città”.

Per il furto della batteria – il secondo in pochi giorni è sempre nello stesso quartiere, è scattata la denuncia all’autorità competente.

Durante l’intero fine settimana, e per tutta la giornata di ieri, come da programma, la Rap era entrata in azione su due turni per rimuovere i rifiuti illecitamente abbandonati in uno dei mercati storici della città. Gli interventi più massicci sono stati effettuati in via Diego Orlando, via del Giudice, piazza San Saverio, via Corrado Avolio, via Verga, via Di Cristina, via Musco, dove sono state portate via 5 tonnellate di rifiuti.