Rap, le selezioni per gli operai: quando saranno effettuati i test

Le selezioni e il futuro dell'azienda

PALERMO- Tra poche settimane la macchina delle assunzioni alla Rap si rimetterà in moto. L’iniezione di personale nuovo si rende necessaria per un’azienda che combatte la battaglia dei rifiuti, a corto di risorse e mezzi, grazie anche all’abnegazione dei suoi dipendenti. Il dettaglio si ricava da un comunicato sindacale di FpCgil, Fiadel e Cisal, che fa il punto della situazione dopo la riunione con l’azienda che ha fatto seguito all’incontro con il Comune: “Si è appreso che in data 29 aprile 2024 inizieranno le procedure dei test per la selezione dei 306 operai, con la scrematura della graduatoria dei primi 4000 idonei”. Come prima tranche saranno assunti in 106, ma si dovrà attendere l’approvazione del piano di riequilibrio.

La ‘pace’ in attesa di novità

Quella nota, vergata con il linguaggio tipico dei sindacati, dà conto, dopo una stagione di polemiche, di una ‘pace’ che attende segnali concreti. “Le OO.SS. presenti al tavolo unitario, in considerazione della continuità degli impegni espressi dall’Amministrazione comunale e dai vertici RAP, hanno dato la propria disponibilità alla sottoscrizione della proroga degli accordi di produttività. In tale data, le parti dovranno riunirsi per avere contezza sullo stato d’avanzamento della procedura della proposta di risanamento e, di conseguenza, per la definizione delle assunzioni dei 46 autisti (che sono l’altra partita del posto di lavoro, ndr)“.

La questione della Tari

“L’Azienda fa inoltre sapere che a giorni uscirà da parte dell’SRR il dato definitivo del Pef Tari e, dopo l’approvazione presso il CdA aziendale, verrà prontamente trasmesso al Socio unico, con l’eventuale approvazione della Giunta e la ratificazione da parte del Consiglio comunale”. Si tratta di questioni rilevanti che riguardano le tariffe, i fondi disponibili e, in definitiva, la sopravvivenza stessa della partecipata.

L’assunzione degli autisti

“L’assunzione dei 46 autisti – ecco la nota della Cisl dopo la riunione di venerdì scorso – dovrà essere effettuata prima dell’avvio operativo dello step di raccolta differenziata previsto per metà aprile, anche per non incorrere nel rischio di restituire 40 milioni di investimenti della comunità europea. L’assunzione dei 106 operatori non appena sarà effettuata la prova selettiva. Inoltre, il piano di risanamento dovrà necessariamente acquisire le indicazioni della SRR Palermo Area Metropolitana sull’adeguamento del Pef tari 2024 che verosimilmente saranno trasmesse nella giornata di mercoledì”.

Avanti piano, con fiducia

Che ci sia una maggiore comunità di intenti, sempre sul crinale di equilibri finanziari non semplici, era stato testimoniato proprio da quella riunione con il Comune, l’otto marzo scorso. Entro la fine della settimana prossima dovrebbe essere definito il piano di riequilibrio e di risanamento dell’azienda. Poi, si potrà procedere con uno sguardo un po’ più tranquillo per il futuro. Incrociando le dita.