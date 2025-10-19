Rapina al Louvre di Parigi, rubati i gioielli di Napoleone

La notizia diffusa dal ministero della Cultura francese

PARIGI – Rapina al Museo del Louvre di Parigi, che resterà chiuso per tutta la giornata. Lo rende noto il ministero della Cultura francese. I ladri avrebbero rubato nove pezzi della collezione dei gioielli di Napoleone e dell’Imperatrice, tra cui una collana, una spilla e una tiara. Lo riferisce Le Parisien. I gioielli erano in mostra nelle vetrine dedicate a Napoleone e i Sovrani francesi nella Galleria d’Apollon.

La rapina al Louvre, o il tentativo di rapina, è avvenuta stamani al momento dell’apertura del grande museo parigino. Secondo testimoni, i rapinatori avrebbero utilizzato un montacarichi per arrivare al primo piano, scrive Le Figaro. Un’inchiesta è in corso, informa il giornale, per stabilire esattamente cosa sia successo e quali oggetti siano stati eventualmente rubati.

“mattina si è verificata una rapina all’apertura – afferma in un tweet la ministra, Rachida Dati – Non si sono registrati feriti. Io sono presente sul posto insieme al personale del museo e alla polizia. Le indagini sono in corso”.