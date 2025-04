Accerchiano e rapinano una donna in piazza Bellini: arrestato un giovane

In corso le ricerche dei complici

PALERMO – La polizia di Stato ha arrestato A.M., un diciannovenne accusato di aver rapinato una donna in piazza Bellini a Palermo, sottraendole il telefono cellulare. La vittima ha raccontato agli agenti di essere stata accerchiata da tre giovani durante l’aggressione.

Grazie all’applicazione “Trova il mio Iphone”, i poliziotti sono riusciti a localizzare i tre individui in piazza Giulio Cesare. Alla vista degli agenti, uno dei giovani ha gettato il telefono e ha tentato di fuggire in direzione di piazza Cupani.

Bloccato durante la fuga

Il giovane in fuga è stato raggiunto e bloccato dai poliziotti in via Tommaso Fazzello. Il giudice per le indagini preliminari ha convalidato l’arresto del diciannovenne. Sono attualmente in corso ulteriori indagini da parte della polizia per identificare e risalire ai complici del giovane arrestato.

Nel centro di Palermo anche altre rapine nel corso della giornata di giovedì 17 aprile.