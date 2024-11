Rapina e sequestro, assalto da film ai danni di un imprenditore

Ad agire un mini-commando di falsi finanzieri

MISTERBIANCO (CATANIA) – Rapina e sequestro. Poi, l’assalto nell’abitazione ed il furto di preziosi e denaro contante. È accaduto nella tarda serata di venerdì a Misterbianco con la rapina che sarebbe scattata lungo le strade dei Lineri.

Rapina e sequestro

L’amaro protagonista della vicenda sarebbe un imprenditore di 38 anni che ha denunciato tutto ai carabinieri. Rapina e sequestro sarebbero avvenuti per mano di sei persone che indossavano una pettorina falsificata della Guardia di Finanza. Avrebbero accostato l’auto dell’uomo che, verosimilmente, stava rientrando a casa e lo avrebbero costretto ad accompagnarli proprio verso l’abitazione.

I malviventi più volte avrebbero ripetuto una frase del tipo: “Dicci dov’è la droga” facendo capire che stessero conducendo delle indagini mirate. Nulla di tutto questo, ovviamente. Una volta nell’appartamento avrebbero minacciato l’imprenditore costretto ad aprire le cassaforti.

L’uomo sarebbe stato strattonato e intimato più volte e con violenza a collaborare alle operazioni.

Le indagini

Portato via il malloppo il mini-commando, che aveva affiancato l’auto del malcapitato con due vetture con tanto di lampeggiante, è poi fuggito via facendo perdere ogni traccia. L’imprenditore ha poi allertato i carabinieri che, come detto, indagano adesso sull’accaduto.

I militari si sono poi portate sul posto per i rilievi del caso. Raccolta la denuncia e la ricostruzione dei fatti da parte della vittima, l’indagine è scattata immediata. Una mano potrebbero darla anche le telecamere a circuito chiuso piazzate sul tragitto.