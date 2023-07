La polizia sventa uno scippo in via Libertà, un arresto

Il responsabile è un quarantaduenne catanese incensurato, che è stato portato in carcere a piazza Lanza dalla squadra mobile di Catania

CATANIA – Strattona e scippa una donna in via piena via Libertà, dopo averla afferrata per un braccio. Ma per fortuna interviene la polizia che lo cattura e riconsegna la borsa alla proprietaria. È finito in carcere a Piazza Lanza un quarantaduenne catanese, incensurato.

I poliziotti lo accusano di rapina aggravata. L’arresto è avvenuto nel corso di un servizio antirapina nel centro storico. I poliziotti erano in giro proprio per prevenire questi reati e alle 23,30 si sono accorti del rapinatore, che si è avvicinato a una donna e, dopo averla afferrata per un braccio, l’ha strattonata e si è impossessato della borsa.

A quel punto i poliziotti della Squadra Mobile hanno fatto giungere in zona tutti gli equipaggi, hanno soccorso la vittima, ancora profondamente turbata. E hanno inseguito l’autore della rapina, fuggito a bordo di un motociclo Piaggio Beverly.

Al termine dell’inseguimento, l’autore del reato è stato raggiunto e fermato nei pressi della sua abitazione e trovato in possesso della borsa strappata alla donna, al cui interno vi erano ancora documenti personali e denaro contante, per una somma complessiva di 150 euro. L’arresto è stato convalidato.