Rapina violenta a un commerciante: picchiato mentre versa l’incasso

E' successo a Capaci, nei pressi di un istituto bancario

CAPACI (PALERMO) – Stava per versare l’incasso in banca, ma è stato improvvisamente bloccato e aggredito. Si tratta di un commerciante di Carini, nel Palermitano, titolare di una tabaccheria dalle parti del bivio Foresta, vittima di una rapina violenta.

La violenza

E’ successo a Capaci, nei pressi delle filiali Unicredit e Banca Intesa di via Domenico Sommariva. In base a quanto ricostruito, l’uomo aveva appena inserito la carta bancomat quando è stato preso di mira da almeno tre uomini. Lo avrebbero pedinato, attendendo di entrare in azione proprio davanti all’istituto bancario: il commerciante è stato preso a pugni, una volta finito per terra, i malviventi si sono impossessati del borsello in cui si trovavano i soldi dell’incasso e delle chiavi.

La fuga e le indagini

Si sono poco dopo dati alla fuga, facendo perdere le proprie tracce. La vittima, sotto choc, è stata inizialmente soccorsa da alcuni passanti che hanno lanciato l’allarme al 112. Sul posto sono arrivati i carabinieri e i sanitari del 118. In seguito all’aggressione l’uomo ha infatti riportato diverse ferite.

E’ stato trasportato in ospedale e sottoposto agli accertamenti del caso: le sue condizioni non sono gravi. In corso le indagini per individuare i responsabili, al vaglio ci sono le immagini delle telecamere della zona dalle quali potrebbero emergere importanti dettagli.