Interviene il presidente della Regione

PALERMO – “Il rapporto della Banca d’Italia conferma che la Sicilia sta continuando a crescere che le scelte compiute in questi anni stanno producendo risultati concreti”. Lo afferma, sui social, il presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani.

Bankitalia, Schifani: “Crescita superiore alla media nazionale”

“Nel 2025 l’economia regionale è aumentata dello 0,6 per cento – aggiunge – con una crescita superiore alla media nazionale. Sono dati incoraggianti che si accompagnano all’aumento dell’occupazione, alla crescita delle presenze turistiche e al rafforzamento del sistema produttivo”.

“Particolarmente significativo – sottolinea Schifani – è il risultato delle imprese: oltre l’80 per cento delle aziende siciliane ha chiuso l’esercizio in utile, mentre le esportazioni non petrolifere sono cresciute del 7,1 per cento, trainate da comparti strategici come agroalimentare, elettronica e cantieristica navale. Positivi anche gli investimenti e il settore delle costruzioni, sostenuto dalle opere pubbliche e dalle risorse del Pnrr”.

“Pieno rientro dal disavanzo”

“Un riconoscimento importante – sottolinea il presidente Schifani – arriva anche sul fronte dei conti pubblici: la Regione Siciliana ha raggiunto il pieno rientro dal disavanzo, registrando un saldo attivo di bilancio. È il risultato di una gestione rigorosa e responsabile che ci consente oggi di guardare al futuro con maggiore fiducia. Continueremo a lavorare per consolidare questa crescita e creare nuove opportunità per cittadini e imprese”.