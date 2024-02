Una sedicenne è finita all'ospedale Barone Lombardo di Canicattì

AGRIGENTO – Litiga con una coetanea e quest’ultima la sfregia con una coltellata in pieno volto. E’ accaduto in via Delle Grotte a Ravanusa, durante i festeggiamenti per il Carnevale. Ha 16 anni l’adolescente, residente a Campobello di Licata, che, nella notte di martedì grasso, è finita al pronto soccorso dell’ospedale Barone Lombardo di Canicattì (Agrigento) dove i medici le hanno applicato una trentina di punti di sutura fra naso e sopracciglio e, dimettendola, hanno sciolto la prognosi in circa 20 giorni.

La ragazza sarebbe stata raggiunta dal fendente anche alla schiena e a una spalla, ma in questo caso le ferite sarebbero state assai superficiali. Delle indagini, per identificare la coetanea, si stanno occupando i carabinieri della stazione di Ravanusa. E’ stato aperto, dalla Procura di Agrigento, un fascicolo per lesioni personali aggravate. La lite fra le due ragazzine sarebbe divampata per futili motivi. L’area dove si è verificata l’aggressione è interamente coperta da telecamere di videosorveglianza e i carabinieri sono già a buon punto per quanto riguarda l’identificazione della minorenne violenta.