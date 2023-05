Razza italiana? Mattarella: “La Costituzione vieta nefaste idee di supremazia”

Il presidente della Repubblica Mattarella parla della visione di Manzoni per fare un richiamo alla politica

‘È l’uomo, in quanto cittadino, e non la stirpe, l’appartenenza a un gruppo etnico o a una comunità nazionale, il destinatario di diritti universali, di tutela e di protezione’. Il presidente della Repubblica Mattarella parla della visione di Manzoni, nella celebrazione a Milano per i 150 anni dalla morte, per fare un richiamo alla politica.

‘La Costituzione vieta nefaste idee di supremazia su razza’, aggiunge il capo dello Stato, che invita chi è al potere a ‘non compiacere le folle anonime’, a ‘costruire politiche invece di guardare ai sondaggi’.