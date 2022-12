Re Borbone Saber, bilancio positivo al termine del girone d’andata

Il tecnico Ferro: “Il segreto? Chi è subentrato si è fatto sempre trovare pronto”

3' DI LETTURA

PALERMO – Un inizio stentato (due sconfitte nelle prime tre partite), poi sei vittorie consecutive e la conquista del secondo posto in classifica, seppur al fianco dell’Universal Viagrande. La Re Borbone Saber Palermo ha chiuso il girone di andata del campionato di Serie B maschile di volley con un bilancio positivo e ora guarda al futuro con rinnovata fiducia. Settimana dopo settimana il sestetto di Nicola Ferro ha trovato gioco, intesa e convinzione, scalando la classifica e confermando i pronostici della vigilia che volevano i biancoverdi tra le formazioni più attrezzate del campionato.

Il Letojanni, come previsto, sta stritolando le avversarie (9 vittorie su 9, 27 punti), ma alle spalle della capolista c’è grande lotta per conquistare la piazza d’onore, l’ultima in grado di assicurare l’accesso ai play-off promozione. Re Borbone Saber Palermo e Universal Viagrande sono appaiati a quota 19, Lamezia e Sicily Villafranca Tirrena seguono a 16: una soltanto potrà sorridere al termine della “regular season”. Ma la formazione del presidente Giorgio Locanto può vantare a suo favore il calendario, visto che nel girone di ritorno affronterà ben 6 partite in casa e soltanto tre in trasferta. Fondamentale, però, potrebbe essere la sfida che aprirà la seconda parte della stagione, il 7 gennaio, quando al Palaoreto si presenterà proprio l’Universal Viagrande in uno scontro diretto che potrà dire molto sul prosieguo del campionato.

PARLA COACH FERRO

“Chiudiamo il girone di andata – dichiara Nicola Ferro, tecnico della Re Borbone Saber Palermo – con un bilancio positivo. Le sconfitte di inizio stagione contro Viagrande e Letojanni potevano starci, l’unico rammarico sono i due successi per 3-2 contro Siracusa e Villafranca, sono stati due punti persi. I ragazzi sono cresciuti molto e la vittoria ottenuta a Lamezia ci ha dato forza ed entusiasmo, è stata la svolta. La sosta è arrivata nel nostro momento migliore, dopo sei successi consecutivi, speriamo alla ripresa di non smarrire la continuità e quella convinzione che ci ha portati fino al secondo posto”.

“Cosa mi è piaciuto di più? Il fatto che chi è subentrato si è fatto trovare sempre pronto – prosegue Ferro – magari decidendo le partite come è successo a Nicola Atria e ai fratelli Simanella. Poi Gruessner è tornato quello dei tempi migliori, anche se dovrebbe avere più cattiveria agonistica, Sutera e Lombardo hanno fatto registrare ottime percentuali in ricezione, il palleggiatore Galia possiede un’ottima tecnica di base ma anche lui deve migliorare caratterialmente, mentre l’esperienza di Blanco c’è stata utile in tanti frangenti pur se il nostro centrale ha dovuto fare i conti con qualche acciacco fisico”.

Mercoledì 28 dicembre la Re Borbone Saber sarà impegnata in un triangolare a Fiumefreddo contro Papiro e Letojanni, un’occasione per non perdere il ritmo partita e preparare al meglio la ripresa del campionato.

La classifica: Letojanni 27 punti; Re Borbone Saber Palermo e Universal Viagrande 19; Lamezia e Sicily Villafranca Tirrena 16; Aquila Bronte 14; Cinquefrondi 13; Paomar Siracusa 8; Papiro Fiumefreddo 3; Callipo Vibo Valentia 0.

IL CALENDARIO DELLA RE BORBONE-SABER

8 ottobre: Viagrande-Re Borbone Saber 3-0

15 ottobre: Re Borbone Saber-Aquila Bronte 3-0

22 ottobre: Letojanni-Re Borbone Saber 3-0

29 ottobre: riposo

5 novembre: Paomar Siracusa-Re Borbone Saber 2-3

12 novembre: Papiro Fiumefreddo-Re Borbone Saber 0-3

19 novembre: Re Borbone Saber-Sicily Villafranca Tirrena 3-2

26 novembre: Callipo Vibo Valentia-Re Borbone Saber 0-3

3 dicembre: riposo

11 dicembre: Raffaele Lamezia-Re Borbone Saber 1-3

17 dicembre: Re Borbone Saber-Jolly Cinquefrondi 3-1

7 gennaio: Re Borbone Saber-Viagrande (ore 18)

15 gennaio: Aquila Bronte-Re Borbone Saber (ore 18)

4 febbraio: Re Borbone Saber-Letojanni (ore 18)

11 febbraio: riposo

18 febbraio: Re Borbone Saber-Paomar Siracusa (ore 18)

25 febbraio: Re Borbone-Saber-Papiro Fiumefreddo (ore 18)

5 marzo: Sicily Villafranca Tirrena-Re Borbone Saber (ore 17)

11 marzo: Re Borbone Saber-Callipo Vibo Valentia (ore 18)

18 marzo: riposo

25 marzo: Re Borbone Saber-Raffaele Lamezia (ore 18)

1 aprile: Jolly Cinquefrondi-Re Borbone Saber (ore 18)