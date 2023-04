Catania, continua la cavalcata: successo netto ad Aversa

Riparte su un campo ai limiti della praticabilità, in più punti privo di erba e complessivamente assai gibboso, la marcia vittoriosa degli etnei

CATANIA – Riparte su un campo ai limiti della praticabilità, in più punti privo di erba e complessivamente assai gibboso, la marcia vittoriosa del Catania che supera di slancio il pericolante Real Aversa.

Malgrado tante assenze nel consueto assetto titolare, la formazione di Ferraro prende subito in mano le redini del match e sblocca il risultato con un perentorio colpo di testa di Ciccio Rapisarda sullo spiovente dalla bandierina di capitan Lodi. Russotto, subentrato all’infortunato Chiarella, si vede annullare un gol per l’errata segnalazione di un off-side che è sembrato inesistente.

Tutte qui le emozioni di una interlocutoria prima frazione di gioco a dispetto di un secondo tempo con ben altre emozioni. A farla da padrone sempre le disastrose condizioni del terreno di gioco, con il Real Aversa che confeziona l’inaspettato pareggio grazie alla prodezza personale di Gassama che salta come birilli tre avversari e batte imparabilmente Bethers. Mister Ferraro corregge ulteriormente l’assetto rossazzurro e, soprattutto grazie a De Respinis, fa suo il match. Dopo il clamoroso incrocio dei pali sulla conclusione a giro del numero 35 rossazzurro, Russotto tramuta nella rete del nuovo vantaggio un preciso assist di Vitale e lo stesso De Respinis sugella la sua ottima prova con una pregevole conclusione in gol.

Il 3-1 finale premia un Catania non brillante come in altre circostanze ma certifica, una volta di più, la netta superiorità dei rossazzurri in questo campionato stravinto da tempo.

Stadio “Augusto Bisceglia”- di Aversa (CE), domenica 23 aprile 2023 – ore 14,30

15^ giornata di ritorno – Serie D girone I – 2022-2023

REAL AVERSA – CATANIA 1 – 3

REAL AVERSA (4-3-1-2) – Russo (dal 35°s.t. Mariano), Boemio, Nespoli, Bonfini, Strianese D. (dal 1°s.t. Strianese M.), Del Prete, Cavallo (dal 44°s.t. Scognamiglio), Ruggiero, Gassama, Schiavi (k), Romano (dal 35°s.t. Petricciuolo).

A disposizione: Di Lorenzo, Piccolo, Boggia, Passariello, Fawubne.

Allenatore: Antonio Di Martino.

CATANIA SSD (4-3-3) – Bethers, Rapisarda, Castellini. Lorenzini, Boccia, Di Grazia (dall’8°s.t. Buffa) e (dal 20°s.t. De Luca), Lodi (k), Vitale, Chiarella (dal 4°p.t. Russotto), Sarao, Giovinco (dal 5°s.t. De Respinis).

A disposizione: Groaz, Pedicone, Privitera, Baldassar, Forchignone.

Allenatore: Giovanni Ferraro.

Arbitro: Andrea Bortolussi di Nichelino.

Assistenti: Alessandro Castellari (Bologna) e Matteo Manni (Savona).

Reti : 12°p.t. Rapisarda (CT); 11°s.t. Gassama (RAV); 28°s.t. Russotto (CT); 36°s.t. De Respinis (CT).

Ammoniti: Di Grazia (CT); Strianese M.(RAV); Buffa (CT);

Squalificati: Rizzo (CT).

Indisponibili: Palermo, Litteri, Sarno, Somma (CT).

primo tempo (0-1)

4° nel Catania, l’infortunato Chiarella è costretto a lasciare il posto a Russotto;

7° Giovinco lancia Russotto che spedisce il pallone in rete ma l’arbitro annulla su errata segnalazione del suo collaboratore di linea in quanto il numero 7 rossazzurro era in posizione regolare;

12° Catania in vantaggio: sul cross dalla bandierina di Lodi… Rapisarda schiaccia di testa in rete: 0-1 !

23°colpo di testa di Sarao: centrale;

39° Russotto conclude fuori;

45° concessi 2 minuti di recupero;

47° su un campo gibboso e con tante zone prive di erba… il primo tempo si chiude con Catania in vantaggio.

secondo tempo (1-3)

1° nel Real Aversa, Mario Strianese sostituisce Domenico Strianese;

5° nel Catania, De Respinis subentra a Giovinco;

7° Catania vicino al raddoppio: De Respinis serve di petto Sarao che, salta il diretto avversario con un “sombrero” e lascia partire un gran tiro trattenuto a stento (in due tempi) da Russo;

8° nel Catania, Buffa prende il posto di Di Grazia;

11° pareggio del Real Aversa: azione personale di Gassama che supera in slalom tre avversari e batte Bethers: 1-1 !

16° gran ripartenza di Boccia che serve De Respinis il cui tiro a giro s’infrange contro l’incrocio dei pali!

20° nel Catania, de Luca sostituisce Buffa;

28° Catania nuovamente in vantaggio: sul cross dalla destra di Vitale… Russotto gira imparabilmente in rete. 1-2 !

32° Bethers blocca facilmente il colpo di testa di Bonfini;

35° nel Real Aversa, Petricciuolo sostituisce Romano e il secondo portiere Mariano rileva Russo;

36° terzo gol del Catania: De Respinis raccoglie l’assist di Russotto e spedisce in rete: 1-3 !

44° nel Real Aversa, Scognamiglio prende il posto di Cavallo;

45° concessi 4 minuti di recupero;

49° vince il Catania (1-3).