Le parole del chirurgo che ha operato Bergoglio

1' DI LETTURA

“Per il Papa i parametri sono regolari ma sono necessari sforzi minimi e di conseguenza gli è stato chiesto di soprassedere alla celebrazione dell’Angelus domani”, ha detto il chirurgo Sergio Alfieri che ha operato Bergoglio.

“Abbiamo chiesto al Papa di trascorrere parte della convalescenza in ospedale”: è una “scelta dettata dalla prudenza” e per facilitare la ripresa, ma “tutto procede bene”, ha assicurato. Francesco domenica reciterà l’Angelus in privato, nella sua stanza d’ospedale.