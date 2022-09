Red Bull Unlocked: l’evento food & beverage internazionale a Palermo

Alcuni dei più famosi locali palermitani e nazionali saranno protagonisti di due giorni di eventi

PALERMO – Sono stati giorni di curiosità e trepidante attesa. 15 fra i più famosi locali palermitani e nazionali avevano infatti annunciato un “We are moving” attraverso le loro pagine social e tante e fantasiose sono state le ipotesi che ne sono derivate. A svelare l’arcano è ora Red Bull, che spiega che nessun locale cambierà location in maniera permanente, ma tutti insieme si trasferiranno temporaneamente “sotto lo stesso tetto” in occasione Red Bull Unlocked in programma il 25 e 26 ottobre. Dopo avere toccato oltre 20 città, viaggiando da Amsterdam fino a Manchester e da Parigi sino a Melbourne, questo imperdibile evento internazionale è infatti finalmente pronto a sbarcare anche in Italia e ha scelto di farlo proprio nel capoluogo siciliano.

Pensato per celebrare la nightlife, riunendo in un’unica location i migliori locali e i bar più iconici, nelle serate del 25 e del 26 ottobre il Red Bull Unlocked renderà indimenticabile la celebre Stazione Marittima di Palermo. In una cornice resa ancora più magica dalla presenza delle tradizionali luminarie, a partire dalle 18:30 e fino alle 03:00 di entrambe le date sarà possibile vivere il meglio della vita notturna palermitana: i 15 locali coinvolti prenderanno infatti parte all’evento, andando a ricreare ciascuno la propria atmosfera per permettere ai partecipanti di godersi – sotto un unico tetto – un’esperienza indimenticabile.

Tanti gli ospiti speciali che verranno annunciati nelle prossime settimane. Uno spettacolo che per la prima volta avrà luogo in una location così iconica come la Stazione Marittima di Palermo. Ad arricchire ulteriormente la serata anche una fedele riproduzione del celebre mercato di Ballarò, che renderà ancora più pittoresco questo scorcio del porto.

Per info e biglietti: RED BULL UNLOCKED