Referendum, Mulè: “Vincerà il si, il consenso alla riforma è radicato”

Il vicepresidente della Camera dei deputati ha parlato con i giornalisti a Palermo

PALERMO – “Vincerà il sì perché le ragioni di questo voto sono talmente profonde e radicate che il consenso è altamente superiore rispetto a quello che esprime una parte di elettorato, che è quella che voterà no”. Lo ha detto Giorgio Mulé, vicepresidente della Camera dei deputati. Mulè ha parlato con i giornalisti a margine di un evento organizzato, a palazzo dei Normanni a Palermo, per il ‘sì’ al referendum sulla giustizia.

“Il tutto non avrà alcuna conseguenza sul governo. La riforma costituzionale non c’entra nulla con l’impegno politico, poiché interessa la legge madre di tutti gli italiani, che è la Costituzione”.

Il vicepresidente della Camera parla di “civiltà giuridica”

“Le ragioni di questo voto sono semplici – ha proseguito – sono legate alla civiltà giuridica e non ad uno schieramento di partito. Per avere un giudice, finalmente libero, ma soprattutto terzo e imparziale, per superare il codice fascista del 1941. E per fare in modo che la giustizia e i magistrati siano amministrati non da correnti politicizzate ma sulla base del merito della competenza”, ha concluso Mulé.

La legge elettorale “garantisce stabilità”

“Il dato principale di questa legge elettorale è quello di garantire stabilità, fare in modo cioè che, chi vince, sia messo nelle condizioni di poter governare con un premio di maggioranza, sopra una certa soglia, che sarà almeno quella del 40%, così come indicato dal Corte costituzionale”, ha aggiunto Mulè.

“Questo per evitare che si possano creare, come accaduto in passato, governi ibridi – conclude – che sono il tradimento della volontà popolare”.