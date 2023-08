Reggiana-Palermo, Segre: “Dopo il pari non ci hanno demoralizzato”

"Il mio obiettivo è aiutare la squadra"

“Sono felice perché il mio obiettivo è quello di aiutare la squadra dal primo all’ultimo minuto giorno dopo giorno”. Queste le prime parole di Jacopo Segre, centrocampista del Palermo, rilasciate in mixed zone al triplice fischio di Reggiana-Palermo terminata 1-3. “Nel calcio non bisogna mollare mai e io sono molto felice. Abbiamo ottenuto una grande vittoria contro una squadra molto organizzata”.

“Gol del pareggio e reazione? Siamo molto contenti per questa prestazione – prosegue il numero 8 del Palermo -, al momento del pareggio non ci hanno demoralizzato e abbiamo trovato subito la forza e lo spirito di agguantare di nuovo la partita riportandoci in vantaggio. Dobbiamo continuare così, lavoriamo per questo, per il carattere e la forza della squadra”.

“Competizione per il posto da titolare? Cerco sempre di dare il massimo e aiutare la squadra, ogni partita bisogna farsi trovare pronti. Le grandi squadre hanno tutte tante competizioni, a partire dalla Champions League, quindi bisogna farsi trovare pronti e aiutarsi uno per l’altro. Così si raggiungo i grandi obiettivi”, conclude l’autore del gol del momentaneo 2-1 dei rosanero.