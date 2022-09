LIVE – Reggina-Palermo 1-0, la sblocca subito Fabbian

Tutte le azioni più importanti del match valido per la quarta giornata del campionato di Serie B

PALERMO – Il Palermo torna in campo per trovare pronto riscatto dopo la caduta del “fortino” Barbera contro l’Ascoli di Bucchi. Ad attendere i rosa, nel match valido per la quarta giornata di Serie B, allo stadio “Granillo” di Reggio Calabria è la Reggina di Pippo Inzaghi, in ottimo momento di forma fisica e mentale con due vittorie nelle prime tre gare di campionato.

Corini, come preventivato alla vigilia, inizia il nuovo corso rosanero: 4-3-3 che vede Pigliacelli tra i pali, Buttaro a destra e l’esordio assoluto di Mateju a sinistra con Nedelcearu e Bettella in mezzo alla difesa. Centrocampo tutto nuovo e completamente rivoluzionato con il trio Saric-Stulac-Segre mentre in avanti, oltre al solito intoccabile Brunori, sulle corsie spazio ad Elia e Di Mariano.

PRIMO TEMPO

Le squadre fanno il loro ingresso in campo, padroni di casa in maglia amaranto e pantaloncini neri mentre i rosanero indossano il terzo kit interamente bianco ispirato a Santa Rosalia. Il calcio d’inizio del match è affidato alla Reggina, con i rosa che attaccano da sinistra verso destra. L’arbitro Massimi fischia l’inizio delle ostilità: comincia Reggina-Palermo.

Gara a ritmi molto alto sin dai primissimi minuti, con entrambe le squadre in pressing costante e sovrapposizioni da una parte all’altra del campo. Dopo soli sette minuti la Reggina passa in vantaggio con Fabbian, abile ad impattare di testa la sponda di Cionek su calcio d’angolo ribadendo la sfera in rete.

Dopo la rete a freddo dei padroni di casa il Palermo prova a reagire per trovare il pari, la Reggina al contrario gestisce con ordine abbassando i ritmi. Al 18′ Reggina ancora in gol con Rivas su splendido assist di Menez ma l’arbitro annulla tutto per fuorigioco, scelta confermata anche dal VAR. Un minuto più tardi primo giallo del match per Pierozzi per fallo su Di Mariano ad altezza del centrocampo.

Articolo in aggiornamento

Il tabellino del match:

REGGINA-PALERMO 1-0

REGGINA (4-3-3): 22 Colombi; 27 Pierozzi, 3 Cionek, 28 Gagliolo, 17 Di Chiara; 37 Majer, 8 Crisetig (C), 14 Fabbian; 31 Canotto, 7 Menez, 99 Rivas. All. Inzaghi.

PALERMO (4-3-3): 22 Pigliacelli; 25 Buttaro, 48 Bettella, 18 Nedelcearu, 37 Mateju; 8 Segre, 16 Stulac, 28 Saric; 77 Elia, 9 Brunori (C), 10 Di Mariano. All. Corini.

Arbitro: Massimi (Termoli).

Assistenti: Cipressa (Lecce) – Saccenti (Modena).

Quarto Ufficiale: Giordano (Manfredonia).

VAR: Piccinini (Forlì).

AVAR: Di Gioia (Nola).

Marcatori: 7′ Fabbian

Ammoniti: Pierozzi

Espulsi: