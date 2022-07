Regionali, l’opa di De Luca sui vertici del Pd catanese

Il vicesegretario provinciale dem, Angelo Petralia, chiude la porta a qualsiasi tentativo di avvicinamento del candidato governatore.

CATANIA – Cateno De Luca chiama, Angelo Petralia stacca il telefono. Il tentativo dell’ex sindaco di Messina di gettare il panico nel campo del Partito democratico catanese va a vuoto assieme alla strategia di puntare a dividere i componentI della segreteria provinciale soffiando sulle presunte insoddisfazioni interne.

Petralia si chiude a testuggine e così replica alle parole del candidato governatore per il progetto Sud chiama Nord: “Il mio impegno da vicesegretario provinciale del Partito Democratico, a fianco del segretario Angelo Villari e della comunità politica etnea, è costante e totalizzante – mette subito le cose in chiaro – Ritengo con piena convinzione che il Pd abbia la responsabilità di costruire un’alternativa valida al malgoverno del centrodestra nella città di Catania ed in Sicilia a sostegno della coalizione progressista e di centro sinistra. È per questo che, sia i dirigenti, sia gli iscritti o i simpatizzanti sono chiamati a spendersi in prima persona senza esitazioni e tentennamenti. Pertanto, continuerò con zelo a perorare sul territorio un fermo impegno a sostegno del partito che mi pregio di rappresentare”.