Regionali, operazione liste pulite: Chinnici lancia la sfida

Non saranno ammessi anche coloro che hanno "procedimenti penali pendenti".

PALERMO – Operazione liste pulite per il Pd. Scatta il conto alla rovescia circa la richiesta fatta espressamente dalla candidata governatrice del campo largo progressista siciliano, Caterina Chinnici. Si tratta di un giro di vite in nome della legalità e che va in linea con una storia familiare declinata sul versante antimafia. Entro le ore 24 di oggi, dovranno pervenire infatti alla segreteria regionale le liste al completo vidimate dalle federazioni provinciali. Liste senza ombre, va da sé. In alcuni casi, però, saranno mal di pancia.

Ecco il monito. “Si fa presente che la nostra candidata alla Presidenza della Regione

ha precisato che la sua disponibilità è condizionata alla circostanza che non ci siano candidati

all’Assemblea Regionale Siciliana con procedimenti penali pendenti nelle liste che la sostengono”, scrivono il segretario regionale dem Anthony Barbagallo e il responsabile organizzativo, Fabio Venezia.

“Pertanto – si legge ancora – anche in coerenza con le disposizioni statutarie, si invitano le Federazioni provinciali a regolarsi di conseguenza”.