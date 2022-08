Regionali, Siap Catania: “Mancano tutele per i poliziotti”

Tommaso Vendemmia elenca gli ultimi episodi accaduti. Dal video di Quintale all'aggressione.

1' DI LETTURA

CATANIA – “Si avvicinano le elezioni politiche e riparte la campagna elettorale sulla sicurezza delle città chiedendo con forza più tutele per i cittadini. Ma quanto interessa ai politici la sicurezza e quanto conoscono del sistema sicurezza, e poi a chi chiedono di intervenire? La sicurezza è una priorità di ogni Paese e va fatta con programmi a lungo termine e non ogni 5 anni a cadenza dei mandati politici”. Lo afferma in una nota il segretario provinciale di Catania del Sindacato italiano appertenenti polizia generale (Siap) Tommaso Vendemmia, che cita alcuni recenti “episodi di vilipendio e aggressioni verso l’istituzione Polizia di Stato”, tra cui il video del cantante Frah Quintale, il furto di un’auto della Polizia di Stato per smantellarla e rubare il contenuto avvenuto a Palermo e lo scooterista fermato con a bordo l’intera famiglia che ha aizzato contro gli agenti un intero quartiere a scagliarsi contro i polizotti. “Episodi diversi – conclude Vendemmia – ma che hanno un comune scopo: ribellarsi all’ordine e alla sicurezza dimostrando ai cittadini che loro sono più forti della legge e delle istituzioni, forti del fatto che non saranno puniti. Mancano le tutele per i poliziotti, le certezze che il nostro lavoro sia finalizzato con da una pena effettiva da scontare, la sicura salvaguardia del patrimonio pubblico e del vivere civile”.