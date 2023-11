Via libera a due atti d'indirizzo per l'Aran

PALERMO – Dopo un primo stanziamento delle risorse per il rinnovo del contratto di lavoro dei dipendenti regionali, il governo Schifani apre il capitolo del rinnovo contrattuale dei dirigenti. La Giunta, riunita a Palazzo d’Orleans, ha approvato due atti di indirizzo per l’Aran, l’Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni. Arrivano direttive sulla contrattazione decentrata integrativa 2023 e il rinnovo del Contratto dei dirigenti regionali (l’ultimo risale al 2019/2021). Con la prima delibera si danno gli indirizzi per la contrattazione decentrata tra Aran e sindacati sul salario accessorio. Si stabilirà il peso delle macrostrutture e delle strutture subordinate.

Il ruolo dell’Aran

Entrambi i documenti, messi a punto dall’assessore alla Funzione pubblica Andrea Messina, sono indirizzati all’Aran dove l’attuale commissario straordinario, Accursio Gallo, ha ricevuto la proroga trimestrale del proprio mandato. Gallo resterà in sella fino a metà febbraio. A seguire bisognerà nominare i componenti del Comitato direttivo dell’agenzia. Il governo Schifani, quindi, decide di aprire un altro dossier relativo al personale della Regione: gli aumenti delle buste paga dei dirigenti. Il Collegato ter, appena approvato dall’Assemblea regionale siciliana, è servito a dare le prime risposte ai dipendenti con una dotazione di dieci milioni e 700mila euro per l’anticipo dei pagamenti delle spettanze relative al rinnovo del contratto 2022/2024.

Le altre misure per il personale della Regione

Una operazione che si completa con la legge di stabilità 2024-2026, dove sono previsti oltre 1,6 milioni di euro per l’incremento dei trattamenti economici accessori del personale (nel rispetto del limite massimo pari allo 0,22% del monte salari 2018). Il ddl varato dalla giunta Schifani, inoltre, stanzia per il completamento della riclassificazione 3,4 milioni di euro (pari allo 0,55% della massa salariale del 2018) e altri 4,3 milioni di euro per il rinnovo contrattuale.