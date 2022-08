Regione, Tajani (FI): “In Sicilia abbiamo il diritto di prelazione”

"Siamo la forza politica più consistente", interviene il coordinatore nazionale degli azzurri.

PALERMO – “In Sicilia Forza Italia è in grado di presentare candidati di altissimo livello a cominciare da Stefania Prestigiacomo. In Sicilia siamo la forza politica più consistente e riteniamo di avere il diritto di prelazione. Poi si vedrà e si discuterà”. Così il coordinatore nazionale di Forza Italia, Antonio Tajani parlando delle elezioni regionali in Siciliain una conferenza stampa a Roma. “Siamo all’inizio del confronto – ha aggiunto – Noi avremo spirito collaborativo ma la vittoria deve essere equilibrata”.