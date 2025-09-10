Rete ospedaliera, Faraoni e Iacolino in commissione Salute

La nuova bozza è al vaglio dei parlamentari

PALERMO – Conclusa la commissione Salute all’Ars, alla quale hanno preso parte anche l’assessore alla Salute, Daniela Faraoni e Salvatore Iacolino, dirigente generale del dipartimento per la pianificazione strategica.

La nuova rete ospedaliera

La nuova bozza della rete ospedaliera è stata sul tavolo della commissione dove si è discusso, rispetto alla versione di luglio, dei tagli ai posti letto negli ospedali dell’Isola. Alcuni componenti hanno chiesto che verranno effettuate ulteriori audizioni, sia per quanto riguarda i dirigenti generali che per i sindacati.

I lavori parlamentari

Ma il presidente della Commissione, Giuseppe Laccoto (Lega), ricorda che “i tempi sono molto stretti, entro fine mese la bozza deve passare al governo regionale e poi tornare in Commissione per l’approvazione definitiva. L’assessore è stata abbastanza esauriente sul tema delle liste d’attesa e dei pronto soccorso, tenendo in considerazione la mancanza di medici”.

L’obiettivo. “Alcuni componenti della Commissione, anche della maggioranza, hanno chiesto di fare alcune audizioni, tra sindacati e dirigenti territoriali – prosegue Carmelo Pace della Dc, componente dell’organismo legislativo – Noi siamo dell’opinione di andare avanti. Non possiamo ripartire da capo. Adesso la giunta dovrà fare il decreto, insieme all’assessore, poi lo rimanderà in commissione per l’esame e il parere ufficiale e poi andrà in giunta per la delibera”.