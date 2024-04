Rettorato occupato a Catania, FdI esprime solidarietà a Scienza e Vita

Intervengono Pogliese e Ciancitto

CATANIA – “Da troppi mesi assistiamo all’interno delle università italiane, che dovrebbero essere luogo di confronto e di apertura al dialogo, ad atti di estrema intolleranza, di protervia, di imposizione del pensiero unico. Quanto accaduto a Catania è estremamente grave. La mia solidarietà va agli organizzatori dell’evento, alla comunità accademica, ai relatori presenti” lo afferma il senatore Salvo Pogliese (Fdi).

“Nessuno può sentirsi legittimato a calpestare il diritto di parola di chi ha una visione differente – aggiunge Pogliese – la nostra Costituzione garantisce il diritto di esprimere liberamente la propria opinione e alcuni, fortunatamente pochi, estremisti del pensiero unico ancora non l’hanno compreso”.

“Anche trattando temi delicati e sensibili come la disforia di genere nei minori deve essere garantita a tutti la possibilità di confronto civile e democratico. Auspico – conclude Pogliese – che questa escalation di intolleranza cessi al più presto e che le università tornino a essere epicentro di dialogo e non di imposizioni e di derivare dal sapore squadrista”.

Anche il deputato Francesco Cianciancitto esprime “totale solidarietà al presidente di Scienza e Vita di Catania, il costituzionalista Giuseppe Chiara che ha spiegato come la comparsa delle locandine del convegno in città aveva suscitato malumori in alcune espressioni associative ed è proprio per questo che i relatori avevano allacciato un dialogo con Arcigay assicurandogli la possibilità di un intervento nello spazio del dibattito”.

“Nessun tentativo di censura, insomma – aggiunge Ciancitto – se non quella di alcuni studenti che hanno seminato odio e una incomprensibile tensione. Auspico che casi del genere non capitino più e che si possa tornare al dialogo tra culture differenti, l’anima dell’ Università”.