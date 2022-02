Revisori dei Conti, CittAttiva-Pd plaude all’ elezione di Rocca

"Coronamento di una strada intrapresa con tenacia e portata avanti con coerenza”

ACI SANT’ANTONIO – Il santantonese Giuseppe Rocca con 29 preferenze è risultato il candidato più votato fra gli aspiranti Revisori dei Conti della Regione Sicilia. Dietro di lui Leone Agnello, con 24 voti, e Fabrizio Nicosia, che ha ottenuto 22 voti. Rocca, storico esponente del PD della cittadina di Aci Sant’Antonio, dove ha fondato il movimento civico “CittAttiva”. La sua elezione rappresenta, di fatto, una vittoria dell’opposizione in quel di Palermo, come sottolineato dal segretario del Pd siciliano e deputato Anthony Barbagallo: “Ancora una volta, con il voto segreto, il candidato delle opposizioni supera il perimetro dei parlamentari della minoranza ed è risultato di gran lunga il più votato. Al collegio dei revisori della Regione siciliana auguro buon lavoro. A loro spetta un compito delicato a tutela dei siciliani”.

Nella città del carretto siciliano, ai piedi dell’Etna, gli esponenti del Gruppo Consiliare CittAttiva-Pd, Carmelo Caruso e Agata Spinto, e il coordinatore del Circolo PD Quintino Rocca, coordinatore del Circolo, esprimono viva soddisfazione: “L’elezione come Revisore dei Conti di Giuseppe Rocca nel primo Collegio nella storia della Regione Siciliana, peraltro il più votato all’ARS, è davvero una notizia bellissima sotto tanti punti di vista. Innanzitutto perché viene premiata la competenza di un professionista appassionato del lavoro che svolge, l’uomo giusto al posto giusto; poi perché è un ruolo di prestigio conferito ad un Santantonese, un’eccellenza del nostro territorio. Infine, perché si tratta di un riconoscimento ad una storia, ad un gruppo politico, il coronamento di una strada intrapresa con tenacia e portata avanti con coerenza, umiltà e coraggio. Per tutto questo teniamo ad esprimere la massima soddisfazione per questa bellissima notizia!”.