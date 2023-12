Rfi, avviata la gara per la fermata all’aeroporto di Trapani

Il progetto è finanziato con i fondi Pnrr

TRAPANI – Rete ferroviaria italiana (Rfi), società capofila del polo infrastrutture del gruppo Fs, ha avviato la gara per la progettazione esecutiva e la realizzazione della nuova fermata ‘Vincenzo Florio’ dell’aeroporto Trapani Birgi. Il progetto, finanziato con fondi Pnrr, permetterà di avere un collegamento diretto tra l’aeroporto di Trapani-Birgi ‘Vincenzo Florio’ e la rete Rfi, promuovendo in un’ottica di mobilità sostenibile l’intermodalità tra scalo aereo e quello su binari con la realizzazione di un punto di interscambio lungo la tratta ferroviaria Trapani-Marsala, sulla linea Palermo-Trapani via Castelvetrano. Il progetto prevede la realizzazione della corona, corredata di viabilità stradale e pedonale per il collegamento all’aerostazione, e di un’area di parcheggio di interscambio accessibile dalla Strada provinciale 21, con annesse aree a verde. L’importo a base d’asta è di circa 33 milioni di euro e la multa lavori compatibili con gli obiettivi del Pnrr.