Riapre il Mangia’s Torre del Barone di Sciacca: ecco quando

Svelati tre nuovi resort pentastellati tra Sicilia e Sardegna che si aggiungono alla già ricca collezione del Gruppo

4' DI LETTURA

Il 2023 è l’anno della grande ripresa del turismo italiano, come dimostrano gli oltre 442 milioni di presenze previste, con una crescita pari al +12,2% rispetto al 2022 e un effetto sulla spesa turistica che, in assoluto, sfiorerebbe gli 89 miliardi di euro (+22,8% rispetto al 2022). Gli stranieri che sceglieranno l’Italia come meta per le loro vacanze saranno circa 61 milioni, per un totale di 215 milioni di pernottamenti. Tra le località più ambite si confermano la Sicilia, con 15,9 milioni di presenze (+12,7%), e la Sardegna, a quota 14,2 milioni (+11,9%).

Ad apprezzare i tesori nazionali del Belpaese non sono quindi solo gli stranieri, bensì anche gli italiani, che, intenzionati a vivere esperienze autentiche e soggiorni in nome di relax e benessere (65%), e naturalmente di cultura ed enogastronomia (61%), danno seguito a un trend iniziato con la pandemia.

L’offerta del Gruppo Mangia’s

Risponde perfettamente a queste tendenze la rinnovata offerta del Gruppo Mangia’s (https://mangias.com/), primo operatore dell’hospitality italiano per numero di camere, con 13 resort tra Sicilia e Sardegna e oltre 1 milione di ospiti l’anno. Mangia’s, infatti, che da sempre promuove il Made in Italy nel mondo attraverso proprietà e servizi di altissimo livello, il prossimo 7 aprile riaprirà il Mangia’s Torre del Barone Resort di Sciacca come hotel a 5 stelle, offrendo agli ospiti una vacanza da sogno all’insegna dell’esclusività e della territorialità.

Torre del Barone, resort a 5 stelle affacciato sul Mediterraneo

Situato sulla splendida costa sud-occidentale della Sicilia, Torre del Barone è la meta ideale per chi vuole godersi il relax e l’unicità del sapore mediterraneo. Una elegante struttura disposta su 5 piani, con 231 camere dotate di terrazzo privato e vista mare, incastonata tra spiagge di sabbia dorata, mare cristallino, ulivi secolari, pini, palme e bouganville a creare una cornice indimenticabile e pittoresca.

Mangia: “La nostra priorità è sempre stata il cliente”

Con due piscine, numerosi campi sportivi e club dedicati ai più piccoli, Torre del Barone può accontentare le esigenze di tutti i suoi ospiti: “Per noi la priorità è sempre stata il cliente, a cui vogliamo garantire un’esperienza curata nei minimi dettagli e capace di incontrare tutti i suoi desideri. Torre del Barone, oltre a essere una struttura di prima qualità, rinnovata per l’apertura a 5 stelle, è anche la meta ideale per gli ospiti che desiderano fare escursioni o esplorare l’isola più grande del Mediterraneo, con innumerevoli siti storici, culturali e geografici facilmente raggiungibili: Agrigento, Sciacca e Palermo, solo per citarne alcuni”, dichiara Marcello Mangia, CEO e Presidente del Gruppo Aeroviaggi S.p.A.

Con oltre 15 milioni d’investimento negli ultimi anni e più di 100 impiegati durante la stagione, Torre del Barone incarna la filosofia imprenditoriale del Gruppo, da sempre ambasciatore del valore del Made in Italy, che con questo passo consolida ulteriormente il proprio posizionamento sul mercato nel segmento premium dell’hospitality, in un’ottica di sviluppo internazionale intrapreso ormai da diversi anni.

Benessere di mente e corpo e buona tavola, tra i sapori e i profumi della Sicilia

In questa location da favola, anche il relax è a 5 stelle: la SPA e il centro benessere del resort sono un’oasi di pace dove rilassarsi, dedicarsi a sé e ricaricarsi totalmente. Il centro offre infatti una piscina interna con acqua calda riscaldata, oltre a zona solarium e relax, hammam e vasca idromassaggio esterna. Completa l’esperienza di benessere l’area dedicata a trattamenti e massaggi.

Ma Torre del Barone non è solo un punto di riferimento per trascorrere una vacanza all’insegna del benessere e della pace dei sensi, ma anche della buona tavola: qui le migliori ricette italiane, tra tradizione e rivisitazione, saranno a disposizione degli ospiti più esigenti nei diversi ristoranti del resort. Tra questi, Donna Floriana Italian Bistrot, Al Grano Pizzeria e il Perseo Buffet Restaurant offrono un’ampia scelta di specialità dal sapore tutto italiano, testimoni dell’autentica tradizione enogastronomica italiana e siciliana.

Le prossime aperture stellari tra Sicilia e Sardegna

L’offerta stellata del Gruppo Mangia’s prosegue e si arricchirà di due novità durante l’estate: Mangia’s Santa Teresa Resort in Sardegna e Mangia’s Brucoli Resort in Sicilia riapriranno infatti a cinque stelle nei prossimi mesi.

“Il progetto di riqualificazione di alcuni dei nostri resort rappresenta un ulteriore traguardo raggiunto dal Gruppo nel suo percorso di valorizzazione: abbiamo trasformato alcune strutture con l’obiettivo di accogliere ospiti diversi tra loro, con priorità e preferenze diverse, pur restando sempre fedeli allo stile del brand Mangia’s. Una combinazione secondo noi vincente, che ci permetterà di raggiungere obiettivi di budget ambiziosi e accontentare le richieste di una clientela sempre più esigente e di respiro internazionale. Il 2023 sarà un anno importante per il Gruppo, non solo perché si celebrano i 50 anni di attività, ma anche per le tante novità in corso”, conclude Marcello Mangia.

A proposito di Mangia’s

Mangia’s Resorts, di proprietà di Aeroviaggi S.p.A., è uno dei primi 10 marchi leader nel settore dell’ospitalità italiana secondo i Booking Traveller Review Awards 2021. Mangia’s accoglie visitatori italiani e internazionali nei suoi 13 esclusivi resort in ambite località balneari di Sicilia e Sardegna, offrendo un’autentica esperienza Made in Italy di altissima qualità. Quest’anno l’azienda, fondata da Antonio Mangia nel 1973, festeggerà 50 anni di attività.