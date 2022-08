Riapre il Velodromo, Mattaliano: “Ora il Palazzetto dello Sport”

Il candidato all'Ars: "Negli anni mi sono battuto per questo“

PALERMO – Nella serata di ieri ha, finalmente, riaperto il Velodromo di Palermo che ha ospitato il concerto di Venditti e De Gregori. “Un evento goduto da tantissimi palermitani e non solo, di questo sono molto contento. La mia attenzione per il Velodromo è stata massima negli anni, in modo particolare quando sono stato presidente della Commissione Trasparenza e Garanzia. In passato sono stati sprecati tanti soldi per l’acquisto di materiale lasciato a marcire perché non idoneo e da parte del nostro gruppo le sollecitazioni ci sono sempre state e sono state numerose“. A dichiararlo è Cesare Mattaliano, candidato come deputato all’Ars nella lista a sostegno di Caterina Chinnici.

“Per prendere in prestito una citazione cara all’ex sindaco Leoluca Orlando dico che non siamo certo noi i nemici della contentezza, anzi…. Non va, però, dimenticata la vocazione dello spazio che è destinato allo sport, in una città che ad oggi è carente sotto questo punto di vista – continua Mattaliano -. Ci auspichiamo che questo spazio possa tornare ad ospitare il prima possibile eventi sportivi, perché non va dimenticato che è un velodromo ed è nato in concomitanza del Mondiale di Italia ’90, per poi essere utilizzato anche nel ’94 per il Mondiale di ciclismo, ma non solo. Se fosse stato riaperto prima sarebbe stato possibile anche ospitare la nazionale olimpica di ciclismo che ha dovuto raggiungere Noto per allenarsi, quando Palermo sarebbe stato il luogo ideale per farlo“.

“Adesso ci auguriamo avvenga la riapertura del Diamante di baseball e che ci sia una forte accelerata per la sistemazione e riapertura del Palazzetto dello Sport, anche questo oggetto di numerosi sopralluoghi quando sono stato vice presidente della commissione Sport. Ultimo, ma non ultimo – conclude Mattaliano -, non dimentichiamo che queste riaperture porteranno, alla città di Palermo e alla Sicilia intera, turismo legato allo sport e turismo culturale. Sono occasioni da non perdere“.

Lagalla: “Palermo tornerà punto di riferimento per i grandi spettacoli“

“Dopo 9 anni, ieri sera il Velodromo ha riaperto i cancelli per ospitare un concerto. Oltre al piacere di ascoltare due artisti come Antonello Venditti e Francesco De Gregori, ieri nel pubblico c’era anche la soddisfazione di vedere riaperto questo spazio per un grande evento“. A scriverlo sulla propria pagina Facebook è il sindaco Roberto Lagalla.

“Desidero ringraziare per il lavoro svolto in grande sinergia l’amministrazione comunale, il Coime, l’Amg e la Protezione Civile. Palermo – conclude Lagalla – tornerà ad essere un punto di riferimento per i grandi spettacoli“.