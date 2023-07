Ribera, danneggiati dei contatori del Consorzio di bonifica

Il commissario straordinario e il direttore chiedono chiarezza

RIBERA – Danneggiati una ventina di contatori idrici nel territorio di Ribera del Consorzio di bonifica della Sicilia occidentale.

I vertici del consorzio, in una nota del Commissario straordinario Baldassare Giarraputo e del direttore Giovanni Tomasino, chiedono chiarezza ed esprimono vicinanza al personale.

“L’Amministrazione consortile – recita il comunicato -, nella persona del Commissario Straordinario, Dott. Baldassare Giarraputo e del Direttore Generale, Dott. Giovanni Tomasino, manifestano grande preoccupazione e attenzione in relazione ai gravi episodi di danneggiamento agli impianti ed alle opere del Consorzio che hanno interessato il comprensorio della sede di Ribera ed esprimono la piena vicinanza e solidarietà al Responsabile ed al dipendente coinvolti nel deprecabile episodio intimidatorio, mentre si trovavano a svolgere il proprio servizio. Nell’esprimere riconoscenza agli stessi dipendenti ed a tutta la squadra dei lavoratori della sede periferica di Ribera, coinvolti loro malgrado nella vicenda, si ribadisce, senza alcun passo indietro, l’impegno di questa Amministrazione, in un’azione e in una direzione coerente ed in linea con la legalità e si manifesta il pieno e assoluto supporto, invitando i dipendenti a proseguire nel lavoro con la medesima integrità e tenacia, a beneficio dell’utenza e del comparto agricolo del territorio. Auspichiamo, fiduciosi che verrà fatta presto chiarezza da parte delle forze dell’ordine sul danneggiamento subito e sul vile atto intimidatorio”.