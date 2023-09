Ribera, diffonde sul web video hot della ex fidanzata: denunciato

In aumento nell'Agrigentino i casi di Revenge porn

1' DI LETTURA

RIBERA (AGRIGENTO) – Diffonde sul web un video dai contenuti sessualmente espliciti che lo ritrae in momenti di intimità con la sua ex fidanzata. La donna, una cinquantenne disoccupata di Ribera, scopre tutto e va dai carabinieri. A finire nei guai è un trentanovenne impiegato di Sciacca. Adesso è indagato per diffusione illecita di materiale sessualmente esplicito.

La denuncia

La cinquantenne, venuta a conoscenza del video reso pubblico, si è presentata alla Tenenza dei carabinieri di Ribera e ha denunciato l’ex compagno. I militari dell’Arma, al termine di una breve attività investigativa, hanno individuato l’uomo. La coppia non sta più insieme da circa un anno ma l’impiegato, durante la relazione sentimentale, ha girato un sextape all’insaputa della fidanzata. Una volta interrotta la storia d’amore ha ben pensato di diffondere il video, visualizzato da altri utenti del web. Un fenomeno, quello del Revenge porn, sempre più diffuso anche in provincia di Agrigento dove gli episodi denunciati sono in aumento.