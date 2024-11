Le indagini dei carabinieri

RIBERA (AGRIGENTO) – I carabinieri indagano per risalire agli autori di una truffa ai danni di un pensionato di 82 anni del luogo.

L’anziano ha denunciato ai militari di avere consegnato a tre sconosciuti 12 mila euro in contanti (denaro che a quanto pare conservava in casa) in cambio di quelli che gli erano stati presentati come cinque diamanti ma che, in realtà, erano solo pietre senza alcun valore, ovvero delle banali imitazioni.

I truffatori avrebbero convinto l’anziano ad acquistarli a un prezzo ben inferiore al loro reale valore, proponendogli così un autentico ‘affare’. Dopo avere concluso l’acquisto, l’ottantaduenne ha raggiunto una gioielleria del luogo per avere conferma da degli esperti del valore di quelle pietre.

Appreso che non si trattava affatto di diamanti ma di merce priva di valore, si è rivolto ai carabinieri. Nel frattempo dei truffatori si è persa ogni traccia.