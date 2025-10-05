Ribera, rissa tra giovani nordafricani: giovane accoltello all’addome

L'aggressore è stato individuato e denunciato

RIBERA (AGRIGENTO) – I carabinieri di Ribera indagano su una rissa tra giovani nordafricani, avvenuta in pieno giorno in centro storico, nei pressi del palazzo municipale.

Nella rissa un ventenne di nazionalità tunisina è stato accoltellato all’addome. Subito soccorsa, la vittima si trova adesso ricoverata all’ospedale “Fratelli Parlapiano”. Non è in pericolo di vita.

È stato individuato e denunciato a piede libero il presunto aggressore. Si tratta di un altro giovane, di 19 anni, anche lui tunisino, accusato di lesioni e porto abusivo di coltello. Gli investigatori sono riusciti a risalire a lui grazie anche ad un filmato che da ore girava nelle chat di whatsapp.

Il fatto si è verificato nei pressi di via Buoni amici, nella stessa zona densamente abitata da stranieri, per lo più impegnati nei lavori in campagna dove, lo scorso febbraio, è stato ucciso un trentenne nordafricano. Omicidio per il quale è stato arrestato un cinquantenne riberese.