Ribera, Sos siccità per gli agrumeti. Pace: “Salviamo la nostra economia”

Assemblea degli agricoltori che chiedono un incontro con il governo regionale

RIBERA (AGRIGENTO) – “Ho partecipato a un incontro con un migliaio di agricoltori riuniti in assemblea. La situazione per i nostri agrumeti è drammatica! C’è malcontento, disperazione, sconforto. Stati d’animo legittimi e comprensibili e un grido d’aiuto e d’allarme che le istituzioni nazionali e regionali non possono ignorare”. Lo dice il capogruppo della Democrazia cristiana all’Assemblea regionale siciliana, Carmelo Pace.

“Durante l’assemblea, che si è svolta in un clima collaborativo, ho detto ai nostri agricoltori che questo non è il momento di dividersi, ma di fare squadra – continua -. Da parlamentare di maggioranza, da uomo di governo, sono disponibile a supportare le iniziative che il comitato deciderà di adottare: si vuole promuovere un incontro con una delegazione che incontri il Ppesidente della Regione Schifani e il capo della Protezione civile Cocina della cabina di regia ? Ci sono. Si vuole organizzare una manifestazione? Ci sono. E, se il comitato lo vorrà, sarò insieme a loro presente in corteo”.

Pace poi aggiunge: “La mia disponibilità è piena, purché queste iniziative si svolgano in modo ordinato e democratico, costruttivo e nel rispetto delle istituzioni. Lunedì si riunirà la cabina di regia. In quella sede è di fondamentale importanza ottenere la disponibilità dell’Autorità per la terza irrigazione. Il mio impegno per trovare una soluzione è e sarà massimo. Da quando sono stato eletto deputato all’Ars, il tema dell’agricoltura è stato, unitamente all’impegno per le strutture ospedaliere del territorio, una priorità”.

Pace poi conclude: “”Sono arrivati finanziamenti per le motopompe, per i laghetti collinari, lo studio di fattibilità di una nuova diga, iniziative concrete per sollecitare con l’autorità di bacino, importanti interventi, anche urgenti, per un settore che rappresenta una certezza per migliaia di famiglie, nonché il presente e il futuro dell’economia del comprensorio. Se muore l’agricoltura, muore la nostra economia. E questo non possiamo permettercelo. Ci sono sempre stato, ci sono e ci sarò. Guardando in faccia gli agricoltori e assicurando loro massimo impegno e massima disponibilità ad accogliere iniziative e proposte concrete per la salvaguardia e la tutela di tutto il settore”.

